إطلاق "نية مغربية" لتوثيق إنجاز "أسود الأطلس" خلال مونديال قطر

أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل في المغرب إطلاق متحف إلكتروني رقمي "نية مغربية"، عبارة عن موقع إلكتروني يضم جميع صور وفيديوهات إنجاز المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022.

وبحسبما ذكرت صحيفة "هسبريس"، فإن هذا المتحف يتضمن جميع الصور الرسمية والفيديوهات، وكذا صور ومقاطع فيديوهات لمشجعين مغاربة قاموا بتوثيق لحظات فرح خلال نهائيات كأس العالم، والمشاركة المتميزة للمنتخب الوطني لكرة القدم في كأس العالم.

كما يضم المتحف صور وفيديوهات الاستقبال الشعبي الرسمي لعناصر النخبة الوطنية بمدينة الرباط، الذي أقيم بتعليمات ملكية، وفق ما نقلت "هسبريس".

وبينت الوزارة أن هذا المتحف سيبقى مفتوحا أمام الجميع لإضافة صور وفيديوهات تخلد لهذا الإنجاز الوطني التاريخي، حتى تبقى هذه اللحظات موثقة ورهن إشارة جميع المواطنات والمواطنين.

المصدر: "هسبريس"