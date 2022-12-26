تشكيلة ليفربول الأساسية لمواجهة أستون فيلا

كشف المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، تشكيلة فريقه لمواجهة مضيفه أستون فيلا، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاءت تشكيلة ليفربول كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أندرو روبرتسون

في الوسط: جوردان هندرسون - فابينيو - تياغو ألكانتارا.

في الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - أليكس أوكسليد تشامبرلين.

🟢 #AVLLIV TEAM NEWS 🟢



Here’s how we line-up to face Aston Villa this evening 👊 — Liverpool FC (@LFC) December 26, 2022

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 22 نقطة، بينما يأتي أستون فيلا في المرتبة الـ12، برصيد 18 نقطة.

المصدر: Liverpool FC