تفاصيل عرض باريس سان جيرمان لضم النجم المغربي أمرابط

كشفت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قدم عرضه الأول لضم نجم خط وسط "أسود الأطلس"، سفيان أمرابط من نادي فيورنتينا الإيطالي.

ووفقا لـ"المنتخب"، فإن النادي الباريسي، قدم عرضا قيمته 25 مليون يورو لضم أمرابط، الذي تألق بشكل لافت مع المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم الأخيرة في قطر.

إقرأ المزيد

وساهم أمرابط، الذي يدافع حاليا عن ألوان نادي فيورنتينا، في بلوغ منتخب المغرب في مونديال قطر، دور الأربعة للمرة الأولى في تاريخه وتاريخ كرة القدم العربية والإفريقية.

ويبلغ أمرابط من العمر 26 عاما، وحسب التحديث الأخير لموقع "ترانسفير ماركيت"، فإن القيمة السوقية للنجم المغربي انفجرت بعد تألقه في مونديال قطر لتصل إلى 25 مليون يورو، بعدما كانت في حدود 10 ملايين يورو، في نوفمبر الماضي.

المصدر: "المنتخب" + "ترانسفير ماركيت"