الدوري الإنجليزي.. هاري كين يكتب تاريخا باسمه في "البوكسينغ داي"

سطر هاري كين، اسمه بأحرف من ذهب في سجلات الدوري الإنجليزي بعدما أحرز هدفا خلال المباراة التي جمعت فريقه توتنهام وبرينتفورد، اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الـ17 من المسابقة.

وعلى عكس معظم دوريات العالم التي تحصل فرقها على إجازة في أعياد الميلاد، تقام ثلاث جولات مثيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال عشرة أيام فقط، أميزها جولة يوم "البوكسينغ داي" التي تصادف 26 ديسمبر من كل عام.

وفي افتتاح مباريات "البوكسينغ داي" لهذا العام، واجه توتنهام مضيفه برينتفورد، حيث سجل كين هدفا في الدقيقة 65، ليساهم في انتزاع فريقه لنقطة التعادل (2-2) بعدما كان متأخرا بهدفين دون رد.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن كين سجل أهدافا في الدوري الإنجليزي الممتاز بجولة "البوكسينغ داي" أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ المسابقة.

10 - Harry Kane has now scored more Premier League goals on Boxing Day than any other player in the competition's history (10), scoring in all seven of his appearances on this day. Clockwork. pic.twitter.com/Kvnqwa1vpj — OptaJoe (@OptaJoe) December 26, 2022

وأشارت الشبكة إلى أن كين سجل عشرة أهداف في "البوكسينغ داي"، كما أنه زار الشباك في جميع المباريات السبع التي شارك فيها بتلك الجولة.

المصدر: "أوبتا"