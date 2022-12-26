من ترحيل دجوكوفيتش إلى تتويج ميسي.. أبرز اللحظات الرياضية لعام 2022

بدأ عام 2022 بترحيل نجم التنس الصربي، نوفاك دجوكوفيتش، من أستراليا، وانتهى بتكريس عظمة الأرجنتيني ليونيل ميسي بقيادته منتخب بلاده إلى لقبه العالمي الثالث في مونديال "قطر 2022".

ونستعرض في هذا الرصد أبرز اللحظات الرياضية لعام 2022.

- ترحيل دجوكوفيتش

سافر دجوكوفيتش إلى ملبورن في يناير آملا في الدفاع عن لقبه والتتويج بالكأس العاشرة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى. لكن تأشيرته ألغيت لعدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وبالتالي عدم امتثاله للقوانين المفروضة على الوافدين. واحتُجز في فندق يأوي اللاجئين قبل ترحيله من البلاد.

كما منع النجم الصربي للسبب ذاته من السفر إلى نيويورك، ما حرمه أيضا من المشاركة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، بعد تتويجه بلقبه السابع في ويمبلدون في يوليو.

- استبعاد روسيا من عالم الرياضة

استبعدت عدة اتحادات رياضية دولية، بتوصية من اللجنة الأولمبية الدولية، الفرق الروسية والرياضيين الروس من المشاركة في مسابقاتها، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتم استبعاد روسيا من التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر، وروسيا وبيلاروس من بطولة العالم لألعاب القوى، بينما تم حظر لاعبي التنس من كلا البلدين من المشاركة في بطولة ويمبلدون.

- فوضى نهائي دوري أبطال أوروبا

اندلعت الفوضى في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في 28 مايو في العاصمة الفرنسية باريس، عندما لم يتمكن الآلاف من مشجعي ليفربول الإنجليزي من الوصول إلى الملعب لمشاهدة المباراة ضد ريال مدريد الإسباني.

وتعرض المشجعون البريطانيون من حاملي التذاكر لهجوم بالغاز المسيل للدموع من قبل الشرطة الفرنسية، واتهموا في البداية بمحاولة دخول الملعب بشكل غير قانوني. تم دحض هذه المزاعم وأدين المنظمون والمسؤولون عن الأمن لسوء التنظيم.

فاز ريال مدريد على ليفربول بهدف دون رد ليحقق لقبه الرابع عشر في دوري الأبطال.

- اعتزال فيدرر وسيرينا

ودعت رياضة التنس اثنين من أعظم أساطيرها. اعتزل السويسري روجر فيدرر الذي استسلم للإصابة في ركبته، عن عمر ناهز 41 عاما في سبتمبر، بعد مسيرة حصد خلالها 20 لقبا كبيرا و103 ألقاب في المجمل وجوائز مالية بقيمة 130 مليون دولار.

خاض فيدرر مباراته الأخيرة إلى جانب غريمه الأزلي وصديقه الإسباني، رافائيل نادلن في منافسات الزوجي في كأس لايفر. بكى اللاعبان جنبا إلى جنب في مشهد مؤثر خلال حفل الوداع على أرض الملعب.

ورفضت الأمريكية سيرينا وليامز استخدام كلمة "اعتزال" عندما لعبت على الأرجح بطولتها الأخيرة في الولايات المتحدة المفتوحة. قالت الأمريكية (41 عاما) إنها تريد أن "تتطور" بعيدا عن التنس بعد أن فازت بـ23 لقبا كبيرا. وفق مجلة فوربس، بلغت ثروتها 260 مليون دولار في عام 2022.

- ميسي يرفع أخيرا كأس العالم

بعد أن حمل عبء بلاد بأكملها طوال مسيرته، قاد ليونيل ميسي الأرجنتين للفوز بكأس العالم في مونديال قطر للمرة الأولى منذ 1986، بعد نهائي دراماتيكي ضد فرنسا حاملة اللقب (4-2) بركلات الترجيح إثر نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

وأكد أداء ميسي المذهل الذي مكّنه من الفوز بجائزة أفضل لاعب في البطولة، مكانته كأحد أعظم اللاعبين على الإطلاق، وأعظمهم في نظر الكثيرين، حيث انضم إلى أساطير رفعوا الكأس الغالية أمثال، مواطنه دييغو مارادونا والبرازيلي بيليه.

المصدر: وكالات