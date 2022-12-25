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وفاة لاعب وصفه زيدان بـ" الأكثر موهبة على الإطلاق"

الرياضة

وفاة لاعب وصفه زيدان بـ
Globallookpress Oscar J. Barroso
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توفي لاعب خط الوسط الأوروغوياني السابق، فابيان أونيل، الذي وصفه النجم الفرنسي السابق زين الدين زيدان بـ"اللاعب الأكثر موهبة"رآه على الإطلاق، يوم الأحد، عن عمر ناهز 49 عاما.

وكتب نادي ناسيونال الاوروغوياني، الذي لعب في صفوفه أونيل، عبر حسابه على موقع "تويتر": "وداعا يا أيها الساحر" بعد وفاته بسبب تلف الكبد المزمن في مستشفى مونتيفيديو حيث تم نقله على عجل السبت وهو يعاني من نزيف.

ووصف زيدان الفائز بكأس العالم 1998، زميله في يوفنتوس الايطالي، أونيل بأنه: "أكثر لاعب موهوب رأيته في حياتي".

بعد ظهوره لأول مرة مع ناسيونال في سن الـ18 عام 1992، انتقل أونيل إلى كالياري الإيطالي بعد ثلاث سنوات.

وفي عام 2000، انتقل إلى يوفنتوس ولكن بعد أن لعب مع عملاق تورينو لموسم واحد فقط، انتقل إلى بيروجيا، ثم عاد إلى ناسيونال قبل أن يعتزل في عام 2003.

وخاض أونيل 19 مباراة دولية مع الأوروغواي وسجل هدفين.

كان ضمن التشكيلة التي خرجت من الدور الأول لكأس العالم في كوريا الجنوبية واليابان عام 2002 رغم أنه لم يشارك في أي من المباريات بسبب الإصابة.

المصدر: وكالات 

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