الأهلي يرفض هدية من منافسه اللدود الزمالك

سقط نادي الأهلي في فخ التعادل السلبي بعقر داره أمام ضيفه سموحة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، وذلك في ختام منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وفشل لاعبو "المارد الأحمر" في هز شباك ضيفه سموحه على مدار شوطي اللقاء الذي أقيم على ملعب "السلام" بالقاهرة.

واكتفى نادي الأهلي بنقطة واحدة بعد هذا التعادل المخيب، رفع بها رصيده إلى 23 نقطة، واحتفظ بصدارة الترتيب، لكنه أخفق في توسيع الفارق إلى أربع نقاط بينه وبين منافسه التقليدي الزمالك، الذي تعادل بدوره مع مضيفه المقاولون العرب من دون أهداف أيضا.

في المقابل، يشغل فريق المقاولون العرب المركز السابع على سلم الترتيب برصيد 12 نقطة، ونادي سموحة المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.

المصدر: RT