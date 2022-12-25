لاعب أرجنتيني يود طلب الجنسية الروسية من بوتين

كشف اللاعب الأرجنتيني، لوكاس ماسويرو، مدافع نادي "إن إن باري - FC Pari NN" لكرة القدم من مدينة "نيجني نوفغورود"، عن احتمال حصوله على الجنسية الروسية.

ونقلت قناة "ماتش تي في" الرياضية الروسية، عن لوكاس ماسويرو، قوله: "لا أعرف عدد جوازات السفر التي يمكنني الحصول عليها. لكن، إذا في حال تواجد لدي رقم بوتين، فسأتصل به وسأطلب منه أن يمنحني جواز سفر"، مشيرا إلى أنه يحب روسيا من كل قلبه.

وأضاف المدافع الأرجنتيني: "أتواصل بشكل جيد للغاية مع اللاعبين الروس، ويسرني أنهم يساعدون في نواح كثيرة. إذا حصلت على جواز سفر، سيكون رائعا، فلنر ما سيحدث بعد ذلك".

Лукас Масоэро с нами полтора года, но уже готов к максимальной интеграции 🇷🇺



Полное интервью Лукаса по ссылке: https://t.co/VAq53WpCMhpic.twitter.com/l1UvPF9h7R — Мир Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 25, 2022

يذكر أن لوكاس ماسويرو (27 عاما) انضم إلى صفوف نادي نيجني نوفغورود منذ يوليو 2021، قادما من لوكوموتيف صوفيا البلغاري في صفقة انتقال حر، وشارك المدافع الأرجنتيني في 42 مباراة بقميص الفريق الروسي، وصنع هدفا واحدا.

المصدر: "russian.rt.com"