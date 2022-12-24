"تسلل إلى الملعب وسقط".. مشجع يلجأ إلى حيلة "ماكرة" لطلب يد فتاة! (فيديو)

لجأ مشجع إلى حيلة "غريبة"، باقتحامه أرضية ملعب قبل مباراة بكرة القدم، وتعمد السقوط للتظاهر بتلقيه إصابة، وذلك لمفاجأة فتاة وتقديم خاتم الزواج لها بهذه الطريقة.

ونشر الحساب الرسمي لقناة "ماتش تي في" الرياضية الروسية، على موقع "تويتر" مقطع فيديو، يظهر فيه مشجع وهو يقتحم أرضية الملعب وتعمد السقوط، وتظاهر بتلقيه إصابة وأخذ بالصراخ كي يتدخل رجال الأمن والطاقم الطبي، والأهم الفتاة لينهض الرجل ويقدم لها خاتم الزواج.

Парень сыграл бы в «Титанике» не хуже Ди Каприо 🎬



Выбежал на поле, корчился от боли – всё ради того, чтобы удивить любимую. Кино ❤️⚽️



Конечно же, она сказала «ДАААА» 💍



📹 соцсети klaudhajdari pic.twitter.com/eu0099hbDI — Матч ТВ (@MatchTV) December 24, 2022

ويبدو أن المشهد من مباراة لفريق تيرانا الألباني، حيث ظهرت الفتاة بسترة مكتوب عليها فريق تيران لكرة القدم.

المصدر: "twitter/MatchTV"