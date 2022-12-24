صلاح يحتفل مع ليفربول بأعياد الميلاد (صورة)

احتفل نادي ليفربول اليوم السبت، بأعياد الميلاد "الكريسماس"، قبل يوم على الاحتفالات بالعالم، وذلك لخوض "الريدز" مباراة هامة ضد أستون فيلا يوم الاثنين المقبل، ضمن "بوكسينغ داي".

ونشر فريق ليفربول صورة جماعية للاعبي "الريدز" وفي مقدمتهم النجم المصري محمد صلاح إلى جانب أعضاء الجهاز الفني، في مقر تدريبات الفريق، عبر حساباته الرسمية على مواقع "تويتر".

ليفربول في ملابس بابا نويل! 🎄🎅📸 pic.twitter.com/NI2SklSkLT — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 24, 2022

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وسيحل ليفربول ضيفا على نادي أستون فيلا يوم الاثنين المقبل، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ".

ويشغل فريق ليفربول المركز السادس على سلم ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، بفارق 15 نقطة عن المتصدر أرسنال، الذي يستضيف نادي وست هام يونايتد، في اليوم ذاته.

المصدر: "twitter/LFC"