منصور يحرّض فتحي على التعاون السعودي بهجوم حاد!

شن رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، هجوما حادا على لاعب نادي بيراميدز، مصطفى فتحي، بسبب المستحقات المتبقية "للقلعة البيضاء" لدى نادي التعاون السعودي لكرة القدم.

وكان الزمالك قد أعار مصطفى فتحي للتعاون السعودي لمدة موسم، بمقابل مليون دولار يتم تقسيطها على دفعات، وذلك في يناير الماضي من العام الحالي 2022.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك: "مصطفى فتحي (معندوش دم) محمد صبري عندما ضمك للزمالك ماذا كنت؟، والدك كان يقول لي إنك مُصاب بالسحر وكنت تبكي من أجل الاحتراف".

وأضاف: "يتبقى لنا عند التعاون 400 ألف دولار، أي ما يوازي 12 مليون جنيه، هل النادي السعودي سينصب علينا؟، من المفترض أن يقول لهم اللاعب ادفعوا أموال الزمالك لأنه خيره علي".

وواصل: "ما يفعله نادي التعاون يُسيء للسعودية، واللاعب (خلي عندك دم) وتحدث معهم وقل لهم اعطوا الزمالك أمواله، أنا تقدمت بشكوى للاتحاد الدولي وللاتحاد السعودي".

واختتم: "يجب أن تخبر التعاون يا مصطفى بأن يسددوا 12 مليون جنيه، قل لهم أعطوا النادي الذي تربيت فيه وجعلني بني آدم، لا أعتقد إنك استفدت أي شيء من أخلاق لاعبي الزمالك المحترمين".

المصدر: وسائل إعلام