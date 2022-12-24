ليفاندوفسكي يتعرض لعقوبة قاسية بسبب الخشونة ومواقف الازدراء والاستهتار

رفضت المحكمة الإدارية الرياضية في إسبانيا، الاستئناف الذي قدمه نادي برشلونة ضد عقوبة الإيقاف لمدة ثلاث مباريات، التي فرضت على المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وتعرض ليفاندوفسكي للطرد، إثر تدخل عنيف خلال مبارات برشلونة وأوساسونا يوم 8 نوفمبر 2022، وذلك ضمن الجولة الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفرضت عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة بعد طرد ليفاندوفسكي بسبب تلقيه إنذارين، إضافة إلى ايقافه لمباراتين لمواقف ازدراء واستهتار أباها تجاه الحكام، تطبيقا للمادة 124 من قانون الانضباط بالاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وأشارت صحيفتا "سبورت" و"موندو ديبورتيفو" إلى أنه بعد صدور قرار تأييد العقوبة لن يتمكن ليفاندوفسكي من خوض مباريات الدوري أمام كل من إسبانيول وأتلتيكو مدريد وخيتافي.

يذكر أن روبرت ليفاندوفسكي (34 عاما) انتقل إلى برشلونة قادما من بايرن ميونيخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية 2022، ويتصدر قائمة هدافي الليغا برصيد 13 هدفا.

المصدر: وكالات