كابيللو يعلق على احتمال انضمام روسيا إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

وصف الإيطالي فابيو كابيللو، المدير الفني للمنتخب الروسي سابقا، احتمال انضمام الاتحاد الروسي لكرة القدم، إلى نظيره الآسيوي (AFC)، بـ"القرار الغريب".

ونقل موقع "Sport24" عن فابيو كابيلو، قوله: "المنتخب الروسي في آسيا؟ لا أجد أي رابط بين روسيا وآسيا".

وعقد الاتحاد الروسي لكرة القدم أمس الجمعة، اجتماعا للجنة التنفيذية، حيث تمت مناقشة إمكانية مغادرة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، والانتقال إلى الاتحاد الآسيوي للعبة، ولكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي.

وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في وقت سابق من يوم الجمعة، إن "يويفا" لا يريد أن يفقد عضوية روسيا في منظمته، ويتوقعون عودة روسيا للمشاركة في المسابقات الأوروبية بعد تخفيف التوترات الجيوسياسية.

يذكر أن الاتحادين الدولي "فيفا" والأوروبي "يويفا" لكرة القدم، علقا في 28 فبراير الماضي، مشاركة المنتخبات والأندية الروسية في المسابقات الدولية بسبب الوضع في أوكرانيا.

المصدر: "lenta.ru"