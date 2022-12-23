كيف تفاعل الأرجنتينيون مع البشت الخليجي في بلادهم؟ (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قام بتصويره أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق ردة فعل الأرجنتينين في بلادهم، بعد رؤية البشت الخليجي.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي ظهر فيه صانع الأفلام عمر فاروق بجولة مع صديقه مبخوت المري، في شوارع الأرجنتين، وهما يرتديان البشت الخليجي، لسؤال الجمهور عنه وتوثيق ردة فعل الناس حوله، خاصة بعدما ارتداه ميسي وهو يرفع كأس العالم.



وقال شخص: "البشت أهداه الأمير لميسي"، وتابع آخر: "ميسي لبسه عند استلام كأس العالم"، وأردف ثالث: "لم أكن أعرف البشت إلا بعدما ارتداه ميسي في نهائي كأس العالم".



كما وثق الفيديو قيام عدد من الأرجنتيين بارتداء البشت، والتقطوا الصور التذكارية، بينما قام آخرون باستضافة المشهور داخل منازلهم لتصوير باقي عائلاتهم مع البشت الخليجي.

المصدر: RT