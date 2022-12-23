مرتضى منصور يوجه رسالتين "واحدة ساخرة وأخرى رسمية"

وجه رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، خطابا رسميا لوزير المالية محمد معيط، بشأن الحجز على أرصدة النادي لمأمورية الضرائب.

وكتب مرتضى منصور "تغريدة" عبر حسابه على موقع "تويتر" جاء فيها: "من مرتضي منصور لممدوح عباس نشكركم على حسن تعاونكم فلوس الدولة راحت للدولة.

ولا عزاء للأغبياء".

ووجه رئيس الزمالك خطابا رسميا إلى وزير المالية، جاء فيه: "نتشرف بالإحاطة بأن مأمورية الضرائب دائنة لنادي الزمالك بعشرات الملايين من الجنيهات.

فالرجاء من سيادتك الحجز على حساب نادي الزمالك ببنك مصر (فرع وادي النيل) وفقا للآتي: -

حساب رقم .. (أكثر من 43 مليون جنيه مصري)

حساب رقم .. (أكثر من 4 ملايين جنيه مصري)

أي بإجمالي مبلغ وقدره (نحو 47.5 مليون جنيه مصري)

حساب رقم.. بالدولار الأمريكي (نحو 335 ألف دولار).

حساب رقم.. باليورو بمبلغ قدره (4895 يورو)

وذلك لاستيفاء حق الضرائب وإسقاطها من الضرائب المستحقة على نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام....".

twitter/Mortada5Mansour

وشهدت الفترة الماضية أزمة داخل أروقة نادي الزمالك من خلال الحجز على أرصدة النادي لصالح رئيس النادي الأسبق ممدوح عباس.

المصدر: وسائل إعلام