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العلي يخرج عن النص ليصطحب نجم المنتخب السعودي سالم الدوسري من القاعة إلى المسرح (فيديو)

الرياضة

العلي يخرج عن النص ليصطحب نجم المنتخب السعودي سالم الدوسري من القاعة إلى المسرح (فيديو)
AP
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أظهر مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي ردة فعل الفنان الكويتي طارق العلي، تجاه لاعب المنتخب سالم الدوسري عندما شاهده يجلس وسط الجمهور لمشاهدة عرض مسرحية "شقة لندن".

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو حيث ظهر طارق العلي وهو يؤدي دوره في المسرحية، ويتحدث عن مباراة المنتخب السعودي أمام منتخب الأرجنتين، وقال :" العالم يسألون، سالم، وش سويت في الأرجنتيني"، وطلب منه زميله أن يقلد حركة سالم الدوسري.

حيث قام الفنان طارق العلي بالتوقف عن التمثيل فجأة، وأشار بيده إلى سالم الدوسري وهو يجلس وسط الجمهور، ثم نزل واصطحبه، وصعدا على المسرح، وظهر الدوسري وهو يصافح الفنانين ثم وقف بجانبهم لالتقاط صورة جماعية تذكارية، وسط تصفيق وتحية الجمهور.

المصدر: RT

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