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مبابي يفاجئ الجميع بعد أيام قليلة على خسارة المونديال

الرياضة

مبابي يفاجئ الجميع بعد أيام قليلة على خسارة المونديال
Legion-Media
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فاجأ كيليان مبابي، مهاجم منتخب فرنسا، الجميع بعد أقل من 72 ساعة على خسارة لقب كأس العالم "قطر 2022".

وكشف نادي باريس سان جيرمان عبر حسابه الرسمي على "تويتر" عن وصول مبابي لمقر تدريبات الفريق، لينتظم في المران رفقة زملائه.

وأضاف: "صباح الخير، مبابي يعود للتدريبات، اليوم الأربعاء".

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وتجاوز اللاعب الفرنسي أحزانه بعد خسارة لقب مونديال 2022 بالاحتفال بعيد ميلاده الـ24 عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفاز كيليان مبابي بجائزة الحذاء الذهبي لكأس العالم بفضل تسجيله 8 أهداف متفوقا على زميله في باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، الذي سجل 7 أهداف ساهمت في تتويج منتخب الأرجنتين باللقب.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة ستراسبورج يوم 28 ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الفرنسي.

المصدر: twitter.com/PSG

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بوتين يجتمع مع كبار القادة العسكريين في الجيش الروسي (فيديو)