الاحتفال بالمنتخب المغربي يثير حنق وحسرة جماهير الأرجنتين

عاشت العاصمة المغربية الرباط والأرجنتينية بوينس آيرس ليلة لا تنسى أمس الثلاثاء، عقب عودة المنتخبين من العاصمة القطرية الدوحة وانتهاء مشوارهما في مونديال "قطر 2022".

واحتفلت الجماهير الأرجنتينية بمنتخب بلادها بنيله لقب كأس العالم قطر 2022 بعد التفوق على المنتخب الفرنسي في ركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

فيما حقق "أسود الأطلس" المركز الرابع في المونديال لأول مرة في تاريخ العرب عقب خسارة مباراة تحديد صاحب المركز الثالث أمام كرواتيا بنتيجة 2-1.

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وجابت الحافلات المكشوفة للاعبين شوارع مدينة الرباط المغربية ومدينة بوينس آيرس الأرجنتينية، بين الجماهير التي احتشدت لتكريم منتخبات بلادها.

لكن المقارنة بين الاحتفالين كانت مثار جدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة من الجانب الأرجنتيني.

ففي الوقت الذي سيطر النظام والرقي على احتفالات المغاربة، حتى وصولهم للقصر الملكي، للتكريم من قبل الملك محمد السادس، سيطرت الفوضى على الاحتفالات الأرجنتينية وسط حضور الجماهير بكثافة في الميادين، للتعبير عن فرحتهم بحصد اللقب العالمي بعد غياب 36 عاما، حتى أن الأمر استدعى طائرات مروحية، لإنقاذ حافلة اللاعبين، بعدما علقت بين أكثر من 5 ملايين مشجعا، واستحالت عملية استكمال السير على الأرض.

وأعرب الجمهور الأرجنتيني، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن غضبه من مسؤولي بلاده، لعدم السيطرة على الموقف، واعتبر بعضهم ما وقع أثناء الاحتفال شيئا يدعو للخجل من كونه أرجنتينيا، في حين نجح بلد آخر في إقامة احتفال أسطوري راق.

1 Argentina 2 Marruecos 3 Catar

Mira estas tres fotos

¿Qué clase de ignorancia y atraso vivimos entre las naciones?

🇦🇷😥😡🇦🇷 pic.twitter.com/zVhMxNJMNj — Ramanov Ibramov Modov (@RModov) December 21, 2022

Juro que me da vergüenza que no supieron hacer bien la cosas en Buenos Aires. Que diferencia entre Marruecos y mi país Argentina https://t.co/9l1ZnA9FYA — Tomas Agustín Triaca🇦🇷🇮🇹🇺🇾 (@tommytriaca) December 21, 2022

Recibieron a Croacia sin problemas, Marruecos sin problemas, Francia sin problemas, Argentina un desastre..... da mucha pena/bronca/hartazgo. 🤦‍♂️ Hasta mañana 🙋‍♂️👍 pic.twitter.com/PQcvSxOImb — Ruben 🇦🇷💙💛💙 (@Ruben170201781) December 21, 2022

Marruecos festejó el 4 puesto.



Ser Argentina me da vergüenza. pic.twitter.com/g6Ec6MtRxI — ∀ И I ⅂ E M (@anilem_4cuenta) December 21, 2022

1 Argentina 2 Marruecos 3 Catar

Mira estas tres fotos

¿Qué clase de ignorancia y atraso vivimos entre las naciones?

🇦🇷😥😡🇦🇷 pic.twitter.com/zVhMxNJMNj — Ramanov Ibramov Modov (@RModov) December 21, 2022

المصدر:goal