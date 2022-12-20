ميسي ينشر فيديو لقصته من "غراندولي" إلى مونديال قطر (فيديو)

شارك قائد المنتخب الأرجنتيني النجم ليونيل ميسي بعد التتويج بلقب بطل كأس العالم لكرة القدم 2022، قصة حياته مع الساحرة المستديرة منذ طفولته وحتى مونديال قطر.

ونشر ميسي مقطع فيديو عبر صفحته على منصة "إنستغرام"، وعلق عليه، قائلا: "من غراندولي (ناديه الأول) إلى كأس العالم في قطر، مر ما يقرب من 30 عاما. لقد كان ما يقرب من ثلاثة عقود منحتني فيها الكرة الكثير من الأفراح وكذلك بعض الحزن. لطالما حلمت بأن أكون بطلا للعالم ولم أرغب في التوقف عن المحاولة، مع العلم أنني كنت أدرك أنه من الممكن قد لا يحدث ذلك أبدا.

هذه الكأس التي فزنا بها هي أيضا لكل من لم يحققها في نهائيات كأس العالم السابقة التي شاركنا فيها، على سبيل المثال في 2014 بالبرازيل ، حيث استحقها الجميع بسبب الطريقة التي ناضلوا بها حتى النهائي، وعملوا بجد وأرادوا ذلك كثيرا. مثلي أنا... واستحقينا ذلك حتى في هذا النهائي اللعين.

إنها أيضا من دييغو الذي شجعنا من السماء. ومن كل أولئك الذين كانوا يمولون دائما المنتخب الوطني دون النظر كثيرا إلى النتيجة ولكن بالأحرى الرغبة التي نضعها دائما في ذلك، أيضا عندما لا تسير الأمور كما أردنا.

وبالطبع، إنها من كل هذه المجموعة الجميلة التي تم تشكيلها ومن الجهاز الفني وجميع أفراد المنتخب الوطني المجهولين الذين يعملون ليل نهار ليجعلوا الأمر أسهل بالنسبة لنا.

في كثير من الأحيان يكون الفشل جزءا من الرحلة والتعلم، وبدون خيبة أمل من المستحيل أن يأتي النجاح.

شكرا جزيلا من القلب! إلى الأمام إلى الأرجنتين!!!".

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وتوج المنتخب الأرجنتيني على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح (4-2) بعد التعادل (3-3) في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية التي جمعتهما يوم الأحد 18 ديسمبر 2022، على ملعب "لوسيل" في قطر.

وحصد المنتخب الأرجنتيني اللقب للمرة الأولى منذ مونديال المكسيك 1986، والثالثة في تاريخه (1978، 1986، 2022).

المصدر: "instagram/leomessi"