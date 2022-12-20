احتفال رائع لجماهير كرواتيا بمنتخبها المتوج ببرونزية مونديال قطر (فيديو)

حظي لاعبو منتحب كرواتيا باستقبال حاشد من جماهيره لدى وصولهم إلى العاصمة زغرب بالميدالية البرونزية، بعد فوزه على المغرب 2-1 في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال "قطر 2022".

ونشرت الصحفة الرسمية للاتحاد الكرواتي لكرة القدم على موقع "تويتر" صورا ومقاطع فيديو من احتفال لاعبي منتخب كرواتيا مع عشرات الآلاف من الجماهير التي كانت باستقبالهم.

Así celebra Zagreb el 3° puesto del Mundial que consiguió Croacia 🇭🇷.pic.twitter.com/pF4atHW6EG — VarskySports (@VarskySports) December 17, 2022

وبلغ منتخب كرواتيا المربع الذهبي لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه، وأحرز الميدالية الفضية في مونديال "روسيا 2018" بقيادة نجمه لوكا مودريتش، بعد خسارته أمام منتخب فرنسا في النهائي (2-4) على ملعب "لوجنيكي" بالعاصمة موسكو.

المصدر: RT