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احتفال رائع لجماهير كرواتيا بمنتخبها المتوج ببرونزية مونديال قطر (فيديو)

الرياضة

احتفال رائع لجماهير كرواتيا بمنتخبها المتوج ببرونزية مونديال قطر (فيديو)
Globallookpress Luka Stanzl
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حظي لاعبو منتحب كرواتيا باستقبال حاشد من جماهيره لدى وصولهم إلى العاصمة زغرب بالميدالية البرونزية، بعد فوزه على المغرب 2-1 في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال "قطر 2022".

ونشرت الصحفة الرسمية للاتحاد الكرواتي لكرة القدم على موقع "تويتر" صورا ومقاطع فيديو من احتفال لاعبي منتخب كرواتيا مع عشرات الآلاف من الجماهير التي كانت باستقبالهم.

وبلغ منتخب كرواتيا المربع الذهبي لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه، وأحرز الميدالية الفضية في مونديال "روسيا 2018" بقيادة نجمه لوكا مودريتش، بعد خسارته أمام منتخب فرنسا في النهائي (2-4) على ملعب "لوجنيكي"  بالعاصمة موسكو.

المصدر: RT 

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