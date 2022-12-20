إنفانتينو يخطط لتغيير موعد إقامة كأس العالم

يخطط جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى إقامة بطولة كأس العالم كل 3 سنوات.

وحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن إنفانتينو مقتنع بأن قواعد اللعبة تغيرت مع إقامة كأس العالم في الشتاء، مما يدل على أن الرياضة يمكن أن تستمر في النمو، ولذلك يخطط لإقامة المونديال كل 3 سنوات.

EXCLUSIVE: Gianni Infantino wants to hold the World Cup every THREE YEARS after being emboldened by the commercial success of Qatar 2022 - with the FIFA president convinced that staging t...

via https://t.co/tRYG0AuBDkhttps://t.co/ugpaYtXFLK — 𝔸𝕝-𝕙𝕒𝕛𝕚 𝕀𝕤𝕞𝕒𝕚𝕝 (@Alfaenshe) December 20, 2022

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وأشارت إلى أن خطة إنفانتينو تتضمن إقامة كأس العالم للأندية والمسابقات القارية الأخرى للمنتخبات، في السنوات الأخرى التي لا تشهد وجود المونديال.

وأوضحت أنه لا يمكن إجراء تغييرات على خطط المسابقات إلا بعد كأس العالم 2030، خاصة أن المحادثات بين الاتحادات على التقويم الدولي من 2024 إلى 2030 أوشكت على الانتهاء، رغم أن مناقشة اقتراح إنفانتينو بدأت خلف الكواليس.

وذكرت أن إنفانتينو ينوي البقاء في منصبه 3 فترات كاملة كرئيس للفيفا، مما يعني استمراره في منصبه حتى 2031.

وكشفت "ديلي ميل" أن هذا الاقتراح يلقى دعم دول إفريقيا وآسيا، لكن من المتوقع أن يواجه معارضة من اتحادات أوروبا وأمريكا الجنوبية.

المصدر: "وسائل إعلام"