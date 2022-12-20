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إنفانتينو يخطط لتغيير موعد إقامة كأس العالم

الرياضة

إنفانتينو يخطط لتغيير موعد إقامة كأس العالم
Legion-Media
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يخطط جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى إقامة بطولة كأس العالم كل 3 سنوات.

وحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن إنفانتينو مقتنع بأن قواعد اللعبة تغيرت مع إقامة كأس العالم في الشتاء، مما يدل على أن الرياضة يمكن أن تستمر في النمو، ولذلك يخطط لإقامة المونديال كل 3 سنوات.

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وأشارت إلى أن خطة إنفانتينو تتضمن إقامة كأس العالم للأندية والمسابقات القارية الأخرى للمنتخبات، في السنوات الأخرى التي لا تشهد وجود المونديال.

وأوضحت أنه لا يمكن إجراء تغييرات على خطط المسابقات إلا بعد كأس العالم 2030، خاصة أن المحادثات بين الاتحادات على التقويم الدولي من 2024 إلى 2030 أوشكت على الانتهاء، رغم أن مناقشة اقتراح إنفانتينو بدأت خلف الكواليس.

وذكرت أن إنفانتينو ينوي البقاء في منصبه 3 فترات كاملة كرئيس للفيفا، مما يعني استمراره في منصبه حتى 2031.

وكشفت "ديلي ميل" أن هذا الاقتراح يلقى دعم دول إفريقيا وآسيا، لكن من المتوقع أن يواجه معارضة من اتحادات أوروبا وأمريكا الجنوبية.

المصدر: "وسائل إعلام"

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