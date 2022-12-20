فيديو يوثق وفاة مشجع أرجنتيني بطريقة مأساوية

لقي مشجع أرجنتيني مصرعه بطريقة مأساوية، أثناء احتفاله بتتويج منتخب بلاده بلقب كأس العالم "قطر 2022".

ووثق مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اللحظات الأخيرة في حياة المشجع أرجنتيني، الذي كان يحتفل بكأس العالم.

وظهر بالفيديو المشجع وهو يعتلي الصندوق الخلفي للسيارة، ويحتفل بطريقة جنونية مع عدد من أصدقائه.

ويبدو أن هذا المشجع فقد توازنه، لحظة توقف السيارة بشكل مفاجئ ليسقط من السيارة على الأرض رفقة أحد الذين كانوا معه.

وارتطم رأس المشجع بأرضية الشارع بطريقة مؤلمة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة على الفور، حيث بدا على الأرض دون حراك.

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Fallece aficionado argentino luego de caer de una camioneta y golpearse la cabeza mientras celebraba el título de Argentina.



Video exclusivo de #ToroNewspic.twitter.com/6NT6hnuqKy — güero trump (@Torocaon1) December 19, 2022

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اللافت في الأمر أن السيارة التي كانت تقل هذا المشجع واصلت سيرها دون أي مبالاة لما حدث!

وتعيش الأرجنتين وعاصمتها بيونس آيرس، على وقع احتفالات جنونية بمناسبة التتويج بكأس العالم، حيث خرج مئات الآلاف من المواطنين إلى الشوارع، على الرغم من عدم وصول بعثة المنتخب إلى البلاد.

يذكر أن المنتخب الأرجنتيني توج بلقب بطل كأس العالم لكرة القدم، بعد انتظار طال 36 عاما، وذلك للمرة الثالثة في التاريخ بعد عامي (1978 و 1986).