الروسي روبليف يفشل في الدفاع عن لقب بطولة "مبادلة" في أبو ظبي

انتزع النجم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس لقب بطولة "مبادلة" الاستعراضية للتنس التي استضافتها العاصمة الإماراتية أبو ظبي، من الروسي أندريه روبليف.

ونجح ستيفانوس تسيتسيباس في الفوز على أندريه روبليف، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-2) و(4-6) و(6-2) في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الأحد، على ملعب مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، واستغرقت ساعة واحدة و34 دقيقة.

وحقق ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف الرابع عالميا، انتصاره الأول في بطولة "مبادلة" الاستعراضية للتنس، في ثاني مشاركة له.

بينما كان أندريه روبليف (25 عاما) قد فاز بلقب نسخة العام الماضي، للبطولة على حساب البريطاني أندي موراي، بفوزه عليه بمجموعتين متتاليتين، بواقع: (6-4) و(7-6)، في المباراة النهائية.

وأقيمت النسخة الرابعة عشرة لبطولة "مبادلة" الاستعراضية للتنس، بمشاركة 8 من نخبة لاعبي التنس في العالم، ويحمل الإسباني المخضرم رافائيل نادال الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة برصيد 5 ألقاب، متفوقا على الصربي نوفاك دجوكوفيتش، الذي أحرز لقب اللقب 4 مرات.

المصدر: وكالات