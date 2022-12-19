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"نهاية حزينة".. بنزيما يتخذ قرارا مصيريا غداة خسارة فرنسا كأس العالم 2022

الرياضة

AFP FRANCK FIFE
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أعلن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما اليوم الاثنين اعتزاله اللعب الدولي، بعد خسارة منتخب فرنسا في نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين بركلات الترجيح أمس الأحد في قطر.

وكتب بنزيما "تغريدة" عبر حسابه على موقع "تويتر"، جاء فيها: "لقد بذلت الجهد وارتكبت أخطاء حتى وصلت إلى ما أنا عليه اليوم، وأنا فخور بذلك!

كتبت قصتي، وقصتنا انتهت".

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يذكر أن كريما بنزيما (35 عاما) غادر معسكر منتخب فرنسا في نهائيات قطر بسبب الإصابة، وأثيرت تقارير حول خلاف مع المدرب ديدييه ديشامب لعدم ضمه في النهائي رغم تعافيه.

المصدر: وكالات 

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