"كاد أن يقضي على حلم ميسي".. مغني راب "منحوس" يخسر مليون دولار رغم مراهنته على فوز الأرجنتين

راهن مغني الراب الكندي دريك، بمليون دولار على فوز منتخب الأرجنتين أمام نظيره الفرنسي في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي جمعتهما مساء أمس الأحد، في قطر.

وكاد دريك، المعروف عنه في السابق أنه يتسبب في "لعنة" للفرق التي يدعمها، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالمراهنة، أن يتسبب في فشل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لتحقيق حلمه للتتويج بكأس العالم، في محاولته الأخيرة.

فقد راهن مغني الراب "المنحوس" على فوز الأرجنتين أمام فرنسا في الوقت الأصلي للمباراة النهائية التي جرت مساء أمس الأحد، على استاد "لوسيل"، ليخسر بذلك مليون دولار.

وذلك لأن المباراة شهدت أحداثا درامية فقد وصلت إلى ركلات الترجيح، بالرغم من تقدم الأرجنتين بهدفين نظيفين في الشوط الأول، وظن الجميع أنها ماضية في الفوز في الوقت الأصل من دون أي مشاكل، إلا أن المنتخب الفرنسي تمكن من إدراك التعادل بهدفين متأخرين وخلال دقيقتين فقط الـ(80 و81)، وتقدم "التانغو" مرة أخرة في الدقيقة الرابعة من زمن الشوط الإضافي الأول، ورد منتخب "الديوك" بهدف التعادل في الدقيقة الـ12 من زمن الشوط الإضافي الثاني، وكاد أن ينتزع الفوز في الدقيقة الـ120 لولا براعة حارس المرمى الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز الذي أنقذ مرماه من هدف محقق، وتصدى لركلة ترجيحية، ليحصل على "القفاز الذهبي" لأفضل حارس مرمى في مونديال قطر 2022.

وشوهد دريك وهو يدعم المنتخب الأرجنتيني في المباراة النهائية من خلال مقطع فيديو نشره مع صديق له، وقال فيه: "سآخذ الأرجنتين، وهو سيأخذ فرنسا. سيكون هذا مثيرا".

في الشهر الماضي، خسر دريك 2 مليون دولار، عندما دعم بقوة النيوزيلندي إسرائيل أديسانيا، بطل الوزن المتوسط لاتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA" أمام أليكس بيريرا، ولكن المقاتل البرازيلي فاز بالضربة القاضية لينتزع حزام أديسانيا.

كما خسر دريك 649 ألف دولار أيضا، عندما راهن على فوز برشلونة أمام ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو التي جمعتهما في كتوبر الماضي، وانتهت بفوز الفريق الملكي بقلاقة أهداف مقابل هدف واحد.

المصدر: وكالات