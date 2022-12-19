مكافأة خاصة من اتحاد أمريكا الجنوبية لمنتخب الأرجنتين

منح اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمنتخب الأرجنتين، بعد تتويجه بلقب مونديال "قطر 2022"، عقب الفوز على فرنسا في المواجهة النهائية.

وفاز المنتخب السماوي بركلات الترجيح (4-3) بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهما، على ملعب "لوسيل".

وأعلن رئيس "كونميبول"، أليخاندرو دومينجيز، في تغريدة على "تويتر" منح شيك قيمته 10 ملايين دولار إلى الأرجنتين حيث ظهر ميسي يمسك بالجائزة إلى جانب رئيس الاتحاد الأرجنتيني أيضا.

وكتب أليخاندرو: "توجهت فورا إلى غرفة تبديل الملابس الخاصة بأبطال العالم في استاد لوسيل من أجل تسليمهم مكافأة الكونميبول لحصد اللقب والمقدرة بـ10 ملايين دولار أمريكي".

Llegamos hasta el vestuario del campeón del mundo para entregar el premio de la @CONMEBOL de USD 10 millones por la obtención del título.



¡Momentos inolvidables, al lado de una gran selección! 🇦🇷👏🏻 pic.twitter.com/jYPrd45Wxo — Alejandro Domínguez (@agdws) December 18, 2022

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وأضاف رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية: "عشنا لحظات لا تنسى إلى جانب مجموعة رائعة من اللاعبين".

وهذه المرة الثالثة التي تتوج فيها الأرجنتين بكأس العالم، بعد نسختي 1978 و1986، وهي المرة الأولى لهم من خلال ركلات الترجيح، ليفضوا الشراكة مع فرنسا التي اكتفت بلقبي 1998 و2018.

المصدر: "وكالات"