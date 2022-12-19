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شغب واعتقالات في فرنسا بعد نهائي المونديال (فيديو)

الرياضة

شغب واعتقالات في فرنسا بعد نهائي المونديال (فيديو)
AFP
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أحدثت مجموعات من الجماهير في بعض المدن الفرنسية، أعمال شغب واشتباكات مع الشرطة، التي ألقت القبض على 227 شخصا، وذلك عقب خسارة فرنسا نهائي مونديال قطر أمام الأرجنتين.

وجرت حوالي 50 من هذه الاعتقالات، التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، في باريس، حيث كانت أكبر التجمعات في شارع الشانزليزيه، وهو المكان التقليدي في العاصمة الفرنسية للاحتفال بالانتصارات الرياضية.

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وتطورت بعض التجمعات إلى مشاحنات، بعدما قامت عناصر عنيفة بإلقاء قذائف بدائية الصنع نحو قوات الأمن، التي استعدت لنهائي المونديال بنشر نحو 14 ألف شرطي في جميع أنحاء فرنسا.

وفي شارع الشانزليزيه، تم قطع حركة المرور كإجراء وقائي، وظلت متوقفة حتى الليل.

وإلى جانب باريس، شهدت مدن أخرى في فرنسا أعمال شغب عقب انتهاء المباراة، مثل ليون ونيس وجرينوبل.

المصدر: "وكالات"

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