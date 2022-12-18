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ميسي يحتفل مع عائلته بالتتويج بكأس العالم 2022 (فيديو)

الرياضة

ميسي يحتفل مع عائلته بالتتويج بكأس العالم 2022 (فيديو)
AFP Kirill KUDRYAVTSEV
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احتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع عائلته في أرضية ملعب "لوسيل" بالفوز بلقب بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي استضافتها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر ولغاية 18 ديسمبر 2022.

وانتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي للنجم ليونيل ميسي وهو يحتفل مع عائلته، زوجته أنتونيلا روكوزو وأطفالهما ماتيو وتياغو وسيرو، بفوزه بلقب بطل مونديال "قطر 2022".

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ونجح المنتخب الأرجنتيني في التتويج بلقب بطل كأس العالم 2022، على حساب نظيره الفرنسي، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (4-2) بعد تعادلهما في المباراة النهائية للبطولة (3-3)، على استاد "لوسيل" بقطر.

المصدر: RT   

مونديال قطر

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