بوتين يهنئ رئيس الأرجنتين بفوز منتخبه الوطني بكأس العالم

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فيرنانديز، وهنأه بفوز منتخب بلاده بكأس العالم.

وقال بيسكوف للصحفيين: "أجرى فلاديمير بوتين للتو محادثة هاتفية مع الرئيس الأرجنتيني فرنانديز وهنأه بحرارة بفوز المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم".

وتوجت الأرجنتين بقيادة نجمها ليونيل ميسي، بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها والأولى منذ 36 عاما بعد الفوز على فرنسا (4-2) بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

المصدر: نوفوستي