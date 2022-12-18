ماكرون ينزل إلى أرض الملعب لمواساة مبابي بعد خسارته لقب كأس العالم

حرص إيمانويل ماكرون، رئيس جمهورية فرنسا، على مواساة نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، بعد الخسارة أمام الأرجنتين في نهائي مونديال "قطر 2022".

وتوجت الأرجنتين بقيادة نجمها ليونيل ميسي، بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها والأولى منذ 36 عاما بعد الفوز على فرنسا (4-2) بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

ونزل ماكرون إلى أرضية ملعب "لوسيل" في الدوحة، قبل دقائق من مراسم تسليم الجوائز وكأس البطولة، وقام بمواساة مبابي ببعض الكلمات في حوار قصير، أنهاه الرئيس الفرنسي بعناق للمهاجم الشاب.

Find someone who will console you the way Macron consoles Mbappe. pic.twitter.com/BmrWNF9DeL — Jacques Poitras (@poitrasCBC) December 18, 2022

Le président Macron est monté sur le terrain pour consoler Mbappe.



Kylian a inscrit un triplé et un penalty, mais cela n'a pas suffi.



Fabrice Eboue a raison il y a un truc entre Macron et les blacks... regardez comment il le tripote... 🙄 pic.twitter.com/MiRB3MeNVS — Brainless Partisans 🏴‍☠️☢️☣️🪆 (@BPartisans) December 18, 2022

وكان مبابي أفضل لاعب في صفوف منتخب فرنسا حيث تكفل بتسجيل الأهداف الثلاثة لـ"الديوك" كما نجح في تسجيل ركلة ترجيح.

المصدر: وكالات