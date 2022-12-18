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ماكرون ينزل إلى أرض الملعب لمواساة مبابي بعد خسارته لقب كأس العالم

الرياضة

ماكرون ينزل إلى أرض الملعب لمواساة مبابي بعد خسارته لقب كأس العالم
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حرص إيمانويل ماكرون، رئيس جمهورية فرنسا، على مواساة نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، بعد الخسارة أمام الأرجنتين في نهائي مونديال "قطر 2022".

وتوجت الأرجنتين بقيادة نجمها ليونيل ميسي، بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها والأولى منذ 36 عاما بعد الفوز على فرنسا (4-2) بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

ونزل ماكرون إلى أرضية ملعب "لوسيل" في الدوحة، قبل دقائق من مراسم تسليم الجوائز وكأس البطولة، وقام بمواساة مبابي ببعض الكلمات في حوار قصير، أنهاه الرئيس الفرنسي بعناق للمهاجم الشاب.

وكان مبابي أفضل لاعب في صفوف منتخب فرنسا حيث تكفل بتسجيل الأهداف الثلاثة لـ"الديوك" كما نجح في تسجيل ركلة ترجيح.

المصدر: وكالات

مونديال قطر

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الأرجنتين تهزم فرنسا وتتوج بلقب بطلة كأس العالم 2022 (فيديو)