بنزيما ينشر رسالة أخيرة قبل مواجهة فرنسا والأرجنتين

وجه النجم الفرنسي كريم بنزيما، رسالة أخيرة لزملائه في منتخب فرنسا، وذلك قبل خوضهم مواجهة هامة ضد الأرجنتين مساء اليوم الأحد في نهائي مونديال "قطر 2022".

وشارك بنزيما مع متابعيه في موقع "إنستغرام"، صورة معدلة بتقنية "الفوتوشوب" تضم لاعبي منتخبي فرنسا والأرجنتين، وأرفقها بتعليق: "لقد حان الوقت. كلنا معا. هيا يا المنتخب الأزرق".

وكان بنزيما ضمن قائمة المنتخب الفرنسي التي سافرت إلى قطر لخوض نهائيات كأس العالم، لكنه استبعد لاحقا لمعاناته من الإصابة.

وأثار بنزيما الجدل أمس السبت برسائل غامضة نشرها عبر حسابه في تطبيق "إنستغرام"، وقال في إحداها إنه: "غير مهتم"، واعتبر البعض أن بنزيما كان يقصد بأنه غير مهتم بتأهل فرنسا لنهائي مونديال قطر.

كما نشر صورة له مع زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، أثناء استلام الكرة الذهبية، وكتب عليها: "ليلة سعيدة"، وذلك بعد ساعات من انتشار أنباء عن رفض زيدان تلبية دعوة رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لحضور مباراة فرنسا والأرجنتين.

المصدر: RT