المشجع "المنحوس" يعلن عن المنتخب الذي سيشجعه في نهائي كأس العالم

كشف المشجع العماني محمد الحجري المعروف باسم "المشجع المنحوس"، عن المنتخب الذي سيشجعه خلال المباراة التي ستجمع مساء اليوم الأحد بين فرنسا والأرجنتين في نهائي مونديال قطر.

وتصادف أن جميع المنتخبات التي ارتدى الحجري، قميصها في نهائيات كأس العالم "قطر 2022" قد خسرت، ما عدا فرنسا في مباراتها ضد المغرب في نصف النهائي، حيث ارتدي الحجري قميص "الديوك" ولكنهم حققوا الفوز على "أسود الأطلس" بهدفين دون رد ليصعدوا لمواجهة الأرجنتين في النهائي.

ونشر الحجري عبر خاصية "الستوري" على حسابه في موقع "إنستغرام"، صورة وهو يرتدي القميص الفرنسي قبل ساعات من مباراة فرنسا والأرجنتين المرتقبة وهو ما يعني أنه سيشجع "الديوك" مرة أخرى.

المصدر: مواقع التواصل