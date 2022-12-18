تأجيل محاكمة 7 متطرفين فرنسيين يشتبه بأنهم خططوا لمواجهة مشجعي المغرب

أرجأت محكمة في باريس أمس السبت، محاكمة سبعة شبان على صلة باليمين المتطرف يشتبه في تخطيطهم لمواجهة مشجعي المنتخب المغربي في أعقاب مباراة نصف نهائي كأس العالم بين المغرب وفرنسا.

واعتقلت الشرطة الشبان مع عشرات آخرين الأربعاء في حانة في الدائرة 17 بالعاصمة الفرنسية بعد المباراة التي فازت فيها فرنسا على المغرب بهدفين نظيفين.

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وبينما تم الإفراج عن الموقوفين الآخرين دون توجيه تهم إليهم، أفاد مصدر في الشرطة أن هناك شبهات في تخطيط هؤلاء الشبان السبعة للتوجه إلى الشانزليزيه لمواجهة مشجعي المغرب هناك.

ومن بين الشبان مارك دو كاكراي فالومنييه، البالغ 24 عاما والذي يشتبه في أنه زعيم جماعة "زواف باريس" اليمينية المتطرفة التي حظرتها السلطات في يناير الماضي.

وقال الادعاء العام إنه يشتبه في أن فالومنييه يقف وراء الدعوة للتجمع في الحانة "للدفاع عن العلم ضد المغاربة".

وأُفرج عن جميع المتهمين بكفالة وتم تحديد 13 يناير المقبل لعقد جلسة استماع لهم في المحكمة.

واعتقلت الشرطة نحو 115 شخصا في باريس بعد مباراة المنتخب الفرنسي أمام المغرب، كما وقعت اشتباكات السبت الماضي بعد فوز فرنسا على إنجلترا في الدور ربع النهائي.

وانتشرت الشرطة الفرنسية بشكل كثيف أمس السبت قبل مباراة المركز الثالث في مونديال قطر بين المغرب وكرواتيا والتي فازت فيها كرواتيا بهدفين مقابل هدف.

وسيتم نشر نحو 14 ألف شرطي في جميع أنحاء فرنسا اليوم الأحد لضمان الأمن بعد المواجهة بين فرنسا والأرجنتين في نهائي كأس العالم "قطر 2022".

المصدر: أ ف ب