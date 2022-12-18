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لماذا رفض زين الدين زيدان حضور نهائي مونديال قطر؟

الرياضة

لماذا رفض زين الدين زيدان حضور نهائي مونديال قطر؟
AFP
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رفض أسطورة كرة القدم الفرنسية السابق، زين الدين زيدان، دعوة اتحاد بلاده لكرة القدم لحضور المباراة النهائية لمونديال قطر، والتي ستجمع "الديوك" مع نظيره الأرجنتيني.

ووفقا لموقع" سبورت بابيل"، فإن سبب رفض زيدان حضور المواجهة النهائية والتي سيحضرها بدوره الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يعود لأنه لا يريد أن يكون محط الاهتمام ويسرق الأضواء في هذا الحدث العظيم.

ويأتي رفض زيدان السفر إلى الدوحة مع تصاعد التكهنات بشأن تولي مدرب ريال مدريد السابق مهمة تدريب "الديوك" خلفا للمدير الفني الحالي، ديدييه ديشامب، والذي لم يفصح عن مصيره مع منتخب فرنسا حتى الآن.

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وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن العديد من نجوم المنتخب الفرنسي الذين أحرزوا لقب نسخة مونديال العام 1998 رفضوا الحضور، وأن الأمر لم يقتصر على زيدان.

وربطت بعض وسائل إعلام، خبر رفض زيدان حضور النهائي بتغريدة لنجم ريال مدريد كريم بنزيما، الذي نشر صورته مع "زيزو" في منشور على "إنستغرام"، وكتب عليها: "ليلة سعيدة".

المصدر: "وسائل إعلام"

مونديال قطر

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