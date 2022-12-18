نجم فرنسا المتوج بمونديال 1998: أتمنى فوز ميسي بمونديال قطر!

تحدث النجم الفرنسي السابق، ديفيد تريزيغيه، عن رأيه في مباراة اليوم التي ستجمع بين منتخب بلاده ونظيره الأرجنتيني في نهائي كأس العالم "قطر 2022".

وقال تريزيغيه، الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والأرجنتينية ولكنه اختار تمثيل منتخب "الديوك"، في تصريحات أبرزها موقع "غول" العالمي، إن قلبه محطم بسبب المباراة النهائية لمونديال قطر، ولكنه يرغب في أن يرفع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الكأس.

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وأكد النجم السابق الذي توج مع منتخب فرنسا بلقب كأس العالم في 1998، أن الأمر صعب عليه على المستوى الشخصي والعاطفي ولكن في النهاية "سيكون نهائيا رائعا وحفلة".

وأوضح: "مشاعري مختلطة ولكن أميل أكثر لفوز الأرجنتين بالبطولة".

وواصل تريزيغيه تصريحاته قائلا: "أكرر ترديدها عاطفيا وأنا أعلم أنها ستكون نهائيات كأس العالم الأخيرة لميسي ويستحق أن يكون بطلا".

وشدد: "إنه يجعل الناس يحلمون لكن هذا لا ينتقص من طموح فرنسا للفوز باللقب".

ويتطلع كل من منتخبي فرنسا والأرجنتين في مباراة اليوم للتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالث في تاريخهما.

المصدر:goal.com