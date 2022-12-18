غير رأيه في آخر لحظة.. الباندا "سهيل" يتوقع الفائز في مباراة فرنسا والأرجنتين (فيديو)

رجح الباندا "سهيل"، كفة المنتخب الأرجنتيني للفوز على نظيره الفرنسي في المباراة النهائية لمونديال "قطر 2022" التي ستجمعهما مساء اليوم الأحد.

وبدا الباندا مترددا في اختيار الفائز حيث توجه في البداية نحو علم فرنسا قبل أن يغير رأيه في آخر لحظة ويختار منتخب الأرجنتين كمرشحه للفوز بالمباراة.

في بطولة كأس العالم الحالية في قطر، أصبح الدبان "الباندا سهيل" و"الباندا ثريا" أحد أبطال التوقعات في المباريات.

قبل كل مباراة، يقوم المنظمون باستطلاع توقعات الدبين حول نتيجة اللقاءات.

وكان الباندا "سهيل"، رشح منتخب الأرجنتين للفوز على حساب نظيره الهولندي، في الدور ربع النهائي لمونديال قطر، وكان توقعه صحيحا، بالفعل فاز "التانغو" بركلات الترجيح (4-3) بعد تعادلهما بهدفين لكل منهما، كما توقع فوز الأرجنتين على كرواتيا في نصف النهائي وهو ما حصل فعلا، حيث فاز رفاق ليونيل ميسي على رفاق لوكا مودريتش بثلاثية دون رد.

وتوقع "سهيل" بشكل صحيح نتائج مجموعة من المباريات في مونديال قطر، ولكنه لم يصب في توقعه للبعض الآخر، مثل عندما رشح بلجيكا للفوز على المغرب في دور المجموعات حيث خرج "أسود الأطلس" فائزين على "الشياطين الحمر" بهدفين دون رد، وفي مباراة الافتتاح عندما توقع فوز قطر على الإكوادور وحصل العكس.

المصدر: "بي إن سبورتس"