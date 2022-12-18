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قناة دنماركية تعتذر عن تشبيه اللاعبين المغاربة وعائلاتهم بـ"القرود" (فيديو)

الرياضة

قناة دنماركية تعتذر عن تشبيه اللاعبين المغاربة وعائلاتهم بـ
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اعتذرت قناة "TV 2" الدنماركية عن التعليقات العنصرية وغير المناسبة التي أطلقها مقدم برنامج "NEWS & Co" يوم الاثنين الماضي عن لاعبي المنتخب المغربي وعائلاتهم.

وخرج الإعلامي سورين ليبرت وهو يمسك بصورة قردة تعانق بعضها بعضا، وعقد بينهم وبين أسر لاعبي المنتخب المغربي المقارنة، بعد احتفالات عائلات أسود الأطلس مع اللاعبين داخل أرض الملعب.

ليبرت علق على تلك الواقعة وقال إنه يعتذر لأن هذه التعليقات لم تكن مناسبة على الإطلاق، لكنه أضاف أنها طغير مقصودة" وهو ما أثار غضب المتابعين عبر "تويتر".

فيما جاء في بيان القناة الدنماركية: "نأسف لأن أحد المذيعين على "TV 2 NEWS" أدلى بتعليق خاطئ ومهين في نفس الوقت، على الرغم من أن ذلك لم يكن نية المذيع على الإطلاق، كان هذا خطأ واضحا، ونحن نعتذر عن ذلك وسنأخذ ذلك في الاعتبار في العمل الإضافي في مكتب التحرير".

وكما هو الحال مع تغريدة ليبرت، أثار هذه البيان غضب المتابعين، لأنهم اعتبروا أن فيه محاولة للهروب من هذا الفعل العنصري دون تحمل الخطأ، ووضعه في سياق أنه "تعليق غير مقصود" وليس عنصريا من الأساس.

المصدر: موقع زنقة 20 المغربي

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