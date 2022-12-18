شاهد أول هدف لميسي في كأس العالم.. هل يسجل هدفه الأخير الليلة؟ (فيديو)

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فيديو لأول أهداف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في كأس العالم، وذلك قبيل مواجهة الأرجنتين وفرنسا المقررة مساء اليوم الأحد في نهائي مونديال قطر.

وكتب "الفيفا" في تعليقه على الفيديو: "مونديال ألمانيا 2006 كانت البداية لرحلة طويلة رائعة تصل اليوم لمحطتها الأخيرة.. هكذا سجل ميسي وصنع للمرة الأولى في منافسات كأس العالم".

ألمانيا 2006 كانت البداية لرحلة طويلة رائعة تصل اليوم لمحطتها الأخيرة 🇦🇷🐐



هكذا سجل ميسي وصنع للمرة الأولى في منافسات كأس العالم FIFA 🏆🤩#كأس_العالم_FIFA | #قطر2022pic.twitter.com/E3jX97SJFF — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 18, 2022

ويشارك ميسي البالغ من العمر 35 عاما في كأس العالم الحالية في قطر للمرة الخامسة، متجاوزا بذلك أربع مرات لكل من مواطنية الأسطورة الراحل دييغو مارادونا وخافيير ماسكيرانو.

وسجل ميسي في مونديال قطر خمسة أهداف حتى الآن، وتفوق على غابرييل باتيستوتا كأفضل هداف للأرجنتين في نهائيات كأس العالم برصيد 11 هدفا.

ويتطلع ميسي في مباراة اليوم، لهز الشباك الفرنسية، والتتويج ببطولة كأس العالم للمرة الأولى في مسيرته، وفي ظهوره المونديالي الأخير، حيث سبق وأن أكد "البرغوث" أن المباراة النهائية لمونديال قطر ستكون الأخيرة له في كأس العالم.

المصدر: "فيفا"