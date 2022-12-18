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تصرف رئيس الاتحاد المغربي مع الحكم القطري الجاسم في منصة التتويج يثير الجدل (فيديو)

الرياضة

تصرف رئيس الاتحاد المغربي مع الحكم القطري الجاسم في منصة التتويج يثير الجدل (فيديو)
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ضجت مواقع التواصل، بفيديو لرئيس الاتحاد المغربي، فوزي لقجع وهو يحتج على الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم الذي أدار مباراة "الأسود" وكرواتيا لتحديد المركز الثالث في مونديال 2022.

وبعد نهاية المباراة بفوز كرواتيا بنتيجة 2-1، وأثناء مراسم توزيع الميدالية البرونزية على منتخب كرواتيا والتي كان فيها فوزي لقجع حاضرا بالمنصة، رصدته عدسات الكاميرا وهو يوجه انتقادات إلى الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم.

وبدا من خلال الفيديو أن الحكم القطري لم يعر أي اهتمام لكلام لقجع وواصل سيره نحو الجهة المقابلة من المنصة.

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وكان الجاسم تعرض لانتقادات لاذعة أثناء إدارته لقاء المغرب وكرواتيا، من قبل اللاعبين المغاربة وذلك لعدم تقبلهم لبعض قراراته التي اعتبروها "ظالمة ومجحفة في حقهم".

وعقب نهاية المباراة، توجه اللاعبون المغاربة في مقدمتهم حكيم زياش وأشرف حكيمي نحو الحكم القطري ليعبروا له عن احتجاجهم واعتراضهم على تحكيمه وقراراته.

المصدر: وكالات

مونديال قطر

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