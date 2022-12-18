بالفيديو.. بدر بانون يذرف الدموع ويستذكر ظروفا شخصية صعبة

لم يستطع لاعب المنتخب المغربي، بدر بانون، منع نفسه من ذرف الدموع عقب نهاية لقاء تحديد المركز الثالث في مونديال قطر، وخسارة "أسود الأطلس"1-2 أمام منتخب كرواتيا.

وفي تصريح صحفي لقناة "بي إن سبورتس" عقب نهاية المبارة غالبت بانون دموعه، وقال: "هناك أمر شخصي لا بد أن أشير إليه، كنت أفكر بالتوقف دوليا قبل أشهر، لكن الركراكي أعطاني فرصة أن أكون واحدا من هؤلاء الأبطال".

وأضاف "مررت بظروف صعبة، لكن إيماني بالله ومساعدة عائلتي وزوجتي لي، أصبحت اليوم أكثر إنسان سعيد لأنني دخلت التاريخ.. تاريخ لاعبي المنتخب المغربي".

⛔️ شهادة مؤثرة لمدافع منتخب #المغرب بدر #بانون تحدث فيها لأول مرة عن اجتيازه ظروفا شخصية صعبة في حياته بلغت حد اتخاذه قرار إنهاء مسيرته الكروية، و كيف انتشله منها المدرب وليد #الركراكي معيدا إليه الأمل من جديد pic.twitter.com/eVvgK2ES71 — Mohamed Ouamoussi محمد واموسي (@ouamoussi) December 17, 2022

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ثم تابع والدموع على خده: "صعب أن تنام بالليل ولا تعلم إن كنت سترى طفلك في اليوم التالي أم لا" واكتفى بانون بهذه الجملة دون إعطاء أي تفاصيل أخرى لكنه أردف: "كان أمرا صعبا علي لم أستطع البوح به حتى لعائلتي والمقربين مني".

يذكر أن شائعات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أشهر تتحدث عن معاناة بانون من مرض القلب، إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا لكنه دحض تلك الأخبار في منشور له على "إنستغرام".

وخسر "أسود الأطلس" السبت أمام كرواتيا 1-2 في مباراة تحديد المركز الثالث على استاد خليفة الدولي، لينهي المغرب مشواره في مونديال"قطر 2022"، بصورة مشرفة بتحقيقه أفضل إنجاز في تاريخ المنتخبات الإفريقية والعربية، ببلوغه دور الأربعة الكبار لكأس العالم لكرة القدم.

المصدر: قناة "بي إن سبورتس"