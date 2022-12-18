كيف احتفلت الكرواتية "الجذابة" إيفانا بفوز منتخب بلادها على المغرب (فيديو+ صور)

نشرت ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول صورا لها عقب فوز منتخب بلادها على المغرب ونيله الميدالية البرونزية في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، السبت.

ونشرت عارضة الأزياء من استاد "خليفة الدولي" في قطر صورة على حسابها عبر موقع "انستغرام" والذي يتابعها عليه 3.2 مليون، وعلقت: "فخورة بأن أكون (علامة الميدالية البرونزية)"، لتحظى الصور بنحو نصف مليون تفاعل وإعجاب خلال ساعات فقط من نشرها.

المشجعة الكرواتية التي لقبت "أكثر مشجعي كأس العالم جاذبية" خلال وجودها في قطر، وجذبت الأنظار بإطلالاتها بملابس فاضحة خلال تواجدها في أماكن مختلفة من قطر، مثل الشواطئ والمطاعم والفنادق ومدرجات الملاعب أثناء مؤازرة منتخب كرواتيا في المونديال، نشرت سلسلة مقاطع فيديو عبر خاصية "ستوري" على صفحتها بانستغرام.

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وازداد عدد متابعي صفحة إيفانا نول في تطبيق "إنستغرام" أكثر من مليونين و500 ألف شخص، أثناء وجودها في قطر، من نحو 700 ألف إلى أكثر من 3 ملايين و200 ألف، لتقترب كثيرا من عدد سكان بلادها، الذي يبلغ نحو 4 ملايين و100 ألف.

وخسر المنتخب المغربي أمام نظيره الكرواتي 2-1، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على أرض استاد خليفة الدولي.

وجاء هدفا المنتخب الكرواتي عن طريق جوسكو جفارديول وميسلاف أورسيتش، في الدقيقتين 7 و42 من زمن اللقاء، فيما أحرز أشرف داري هدف "أسود الأطلس" الوحيد، عند الدقيقة التاسعة.

المصدر: instagram/knolldoll