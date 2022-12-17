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السعودية.. لاعب يعتدي على حكم ويسقطه على الأرض (فيديو)

الرياضة

السعودية.. لاعب يعتدي على حكم ويسقطه على الأرض (فيديو)
Legion-Media
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شهدت مباراة في دوري الدرجة الثالثة السعودي لكرة القدم بين فريقي الوطني والجبيل مساء يوم الجمعة الماضي، اعتداء أحد اللاعبين على حكم المباراة.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة اعتداء لاعب نادي الجبيل علي فهد الطلحة على حكم المباراة جابر مدخلي، بضربة قوية في منطقة الصدر، سقط على إثرها على الأرض، وذلك بعد احتساب ركلة جزاء لنادي الوطني في الوقت بدل الضائع، والنتيجة كانت تشير إلى التعادل بهدف لمثله.

وتدخل الطاقم الطبي لتقديم الإسعافات الأولية للحكم على أرضية ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، وبعد نهوض الحكم واستئناف اللعب، أشهر البطاقة الحمراء للاعب المعتدي، وطرد لاعب فريق الجبيل حسن كرباس أيضا بعد تهجمه على الحكم الرابع.

وحقق نادي الوطني انتصاره الثالث على التوالي، ورفع رصيده إلى 11 نقطة وانفرد بالمركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى.

في المقابل، تعرض نادي الجيل للهزيمة الأولى بعد انتصارين متتاليين، ولكنه احتفظ بصدارة الدوري برصيد 13 نقطة.

المصدر: وسائل إعلام 

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