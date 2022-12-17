الروسي روبليف على بعد خطوة من لقب بطولة "مبادلة" في أبو ظبي

بلغ الروسي أندريه روبليف المباراة النهائية لبطولة "مبادلة" الاستعراضية للتنس، المقامة حاليا على ملعب مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وأطاح اللاعب الروسي بالنجم الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الأول عالميا، بفوزه عيه بسهولة بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-2) و(6-1) في المباراة التي جرت بينهما يوم السبت.

وضرب أندريه روبليف (25 عاما) موعدا في النهائي مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف الرابع، الذي تغلب بدوره النرويجي كاسبر رود المصنف الثالث عالميا، بمجموعتين متتاليتين ايضا، وبنتيجة واحدة بستة أشواط مقابل شوطين.

يذكر أن أندريه روبليف كان قد توج بلقب بطولة "مبادلة" الاستعراضية، في نسخة العام الماضي، على حساب البريطاني أندي موراي، بفوزه عليه بمجموعتين متتاليتين، بواقع: (6-4) و(7-6)، في المباراة النهائية.

وتقام النسخة الرابعة عشرة لبطولة "مبادلة" الاستعراضية للتنس، بمشاركة 8 من نخبة لاعبي التنس في العالم، ويحمل الإسباني المخضرم رافائيل نادال الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة برصيد 5 ألقاب، متفوقا على الصربي نوفاك دجوكوفيتش، الذي أحرز لقب اللقب 4 مرات.

المصدر: وكالات