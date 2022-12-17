العملاق المصري مينا عبيد يحتفظ بلقب مستر أولمبيا برقم جديد

حصل البطل المصري مينا عبيد صاحب لقب "العملاق المصري"، على الميدالية الذهبية في الوزن الثقيل برفعه 355 كيلوغراما، في مسابقه "الداد ليفت" الخاصة بالقوة البدنية.

وتمكن العملاق المصري من كسر الرقم السابق المسجل باسمه 345 كلغ، وذلك في ختام بطولة مستر أولمبيا العالمية، والتي أقيمت في ولاية لاس فيغاس الأمريكية.

وفاز مينا عبيد بلقب أقوي رجل في العالم في رفعة "الداد ليفت" للعام الثالث على التوالي، رغم إصابته في اليد، إلا أنه فضل المشاركة وتحامل على نفسه لرفع علم بلاده.

المصدر: وسائل إعلام