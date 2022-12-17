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في المدرجات.. أجمل لقطة في مباراة المغرب وكرواتيا (فيديو)

الرياضة

في المدرجات.. أجمل لقطة في مباراة المغرب وكرواتيا (فيديو)
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شهدت مدرجات ملعب خليفة الدولي الذي احتضن مباراة المنتخب المغربي ونظيره الكرواتي، اليوم السبت لتحديد المركز الثالث في مونديال قطر، لقطة رائعة بعرض مشجع الزواج على صديقته.

وفي مقطع فيديو نشرته قناة "الكأس" الناقلة للمباراة عبر حسابها الموثق على "تويتر"، ظهر شاب يرتدي قميص المنتخب المغربي وسط حشد من المشجعين في المدرجات وهو يقدم خاتم الخطوبة لصديقته والتي وافقت على الفور وسط فرحة أصدقائهما وبعض المشجعين.

وقال العريس لقناة "الكأس" وهو لبناني الجنسية ويدعى سهيل: "حضرت من أمريكا واخترت مباراة المغرب لطلب يدها لأنهم شرفوا العرب".

أما العروس وهي لبنانية أيضا وتدعى نسرين، فقالت: "كانت مفاجأة في حضور هذا الحشد.. لا أصدق نفسي".

وخسر المنتخب المغربي المباراة بهدفين لهدف ليكتفي بالمركز الرابع في مونديال قطر بينما انتزعت كرواتيا المركز الثالث.

المصدر: قناة الكأس

مونديال قطر

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