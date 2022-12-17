التشكيلة الأساسية لمنتخب المغرب في مباراته ضد كرواتيا

كشف مدرب المنتخب المغربي، وليد الركراكي، عن التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة كرواتيا اليوم السبت، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال "قطر 2022".

وتخوض كرواتيا هذه المباراة بعد خسارتها في نصف النهائي أمام الأرجنتين بثلاثية نظيفة، فيما خسر المغرب في المباراة الثانية من الدور نصف النهائي أمام فرنسا بهدفين دون رد.

وسيعتمد الركراكي في مواجهة كرواتيا على الأسماء التالية:

في حراسة المرمى: ياسين بونو

في الدفاع: أشرف حكيمي - عطية الله - جواد الياميق- أشرف داري

في خط الوسط: - سفيان لمرابط - بلال الخنوس - عبد الحميد الصابيري

في الهجوم: سفيان بوفال - حكيم زياش - يوسف النصيري.

المصدر: RT