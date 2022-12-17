بالفيديو.. بيج رامي يشعل مسرح مستر أولمبيا 2022

ظهر البطل المصري بيج رامي على مسرح مستر أولمبيا 2022 بشكل مميز وبدأ مشوار الحفاظ على لقب مستر أولمبيا للعام الثالث على التوالي وسط منافسة من العيار الثقيل مع أبطال كمال الأجسام.

وتعتبر بطولة مستر أولمبيا للمحترفين في كمال الأجسام، لموسم 2022، هي البطولة الأقوى والأشهر على مستوى العالم، حيث يحمل لقبها في الوزن المفتوح البطل المصري العالمي ممدوح السبيعي الشهير الملقب بـ "بيج رامي" الحاصل على اللقب عامين متتاليين.

ويشارك في منافسات بطولة مستر أولمبيا 2022، 5 لاعبين مصريين وهم: بيج رامي حامل اللقب، ومحمد شعبان في الوزن المفتوح، بعد أن تقدم حسن مصطفى، باعتذار عن المشاركة قبل أيام من انطلاق البطولة لظروف صحية، ومحمد إمبابي في وزن 212، وأحمد شكري في الفيزيك.

وتضم قائمة الفريق الثلاثي المحترف ميشيل دعبول البطل السوري في الكلاسيك فيزيك، والصيني بينج يونج وزن 212، ومحمود المغربي اللاعب البحريني صاحب الأصول المصرية، كما تشهد المنافسات مشاركة اللاعب المصري أحمد الحلواني في فئة الكلاسيك فيزيك.

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"