أرجنتيني يرتكب جرما جنائيا للحاق بمواجهة منتخب بلاده في نصف نهائي مونديال قطر

ألقت الشرطة الأرجنتينية القبض على مشجع كرة قدم بعد قيامه باختطاف حافلة مليئة بالأشخاص من أجل العودة إلى المنزل في الوقت المناسب لمشاهدة منتخب بلاده يلعب في نصف نهائي كأس العالم.

وقاد الرجل الحافلة لمسافة أربعة أميال، قبل أن يتركها بالقرب من منزله وواصل طريقه سيرا على الأقدام إلا أن الأمر انتهى به أن غاب عن مشاهدة مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا بأكملها.

وأدرك المشجع "المتفاني" والبالغ 53 عاما أنه لا توجد طريقة تمكنه من اللحاق ببداية المباراة بسرعة أكثر من قيادة الحافلة بنفسه.

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وعندما توقفت الحافلة عند إحدى إشارات المرور وخرج السائق لشراء شيء ما من محل بقالة قريب، قفز الرجل إلى خلف المقود وقام بقيادتها نحو منزله.

إلا أن السائق "المرتبك" قام بالاتصال بالشرطة والإبلاغ عن اختطاف الحافلة، وبالفعل تم إرسال العديد من سيارات الشرطة لتعقب الحافلة المختطفة.

وقالت وسائل الإعلام الأرجنتينية إن أفراد مخفر الشرطة في سان ميغيل تمكنوا من القبض عليه بعد عدة دقائق وقاموا باقتياده للاستجواب.

الأخبار السيئة للمشجع أنه تم القبض عليه ووجهت إليه تهمة اختطاف سيارة نقل عام، فيما أن النبأ السار هو أن الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي اكتسحت كرواتيا 3-0 وستلعب في النهائي يوم الأحد أمام المنتخب الفرنسي.

وليس من الواضح ما إذا كان سيتم إطلاق سراحه من السجن قبل المباراة المرتقبة بين الأرجنتين ضد فرنسا في نهائي كأس العالم.

المصدر: tag24.com