سبعة لاعبين من منتخب البرتغال رفضوا شكر المدرب سانتوس بعد إقالته

كشفت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، أن سبعة لاعبين في منتخب البرتغال، رفضوا توجيه رسالة شكر لمدربهم السابق، فرناندو سانتوس، بعد إقالته من منصبه.

وترك سانتوس البالغ من العمر 68 عاما، منصبه على رأس الإدارة الفنية لمنتخب البرتغال، عقب الخروج المرير من الدور ربع النهائي لمونديال قطر على يد المغرب (0-1)، وذلك بعد ثمانية أعوام من العمل مع الفريق.

ومن بين 26 لاعبا الذين خاضوا مع البرتغال مونديال قطر، لم يقم سبعة منهم بتوجيه رسالة شكر على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، لسانتوس بعد إقالته، وفي مقدمتهم النجم والقائد كريستيانو رونالدو، الذي يبدو أنه ما زال منزعجا من مدربه السابق الذي تركه في دكة البدلاء في مباراتي البرتغال بالدور ثمن النهائي وربع النهائي.

أما بقية اللاعبين الذين لم يودعوا سانتوس فهم حارسا المرمى ديوغو كوستا وجوزيه سا، وأنطونيو سيلفا، وجواو بالهينيا، وروبين نيفيز، ورافائيل لياو.

يذكر أن سانتوس، كان قد قاد منتخب البرتغال لتحقيق بطولتي كأس أوروبا 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019 بينما شهدت مغامراته في كؤوس العالم 2018 و2022 الخروج من ثمن النهائي أمام أوروغواي وربع النهائي أمام المغرب.

المصدر: صحيفة "ريكورد"