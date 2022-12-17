بنزيما يستعين بزيدان لتوجيه رسالة إلى ديشامب

وجه كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا، رسالة غامضة جديدة عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان بنزيما أثار ضجة كبيرة بشأن إمكانية ظهوره في المباراة النهائية لكأس العالم 2022، بين فرنسا والأرجنتين، غدا الأحد، خصوصا أنه ما يزال مقيدا في قائمة الديوك.

في المقابل، كان ديديه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، حادا مع وسائل الإعلام في هذا الموضوع، بقوله: "الاستفسار عن إمكانية حضور بنزيما سؤال سخيف لن أجيب عليه.. أفضل الانتقال للسؤال التالي".

ورد مهاجم ريال مدريد على ديشامب للمرة الأولى عندما كتب على حسابه على "إنستغرام": "لست مهتما".

instagram/karimbenzema

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وعاد بنزيما للرد للمرة الثانية على ديشامب، بعد أن نشر صورة له مع زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، أثناء استلام الكرة الذهبية، وكتب عليها: "ليلة سعيدة".

ومن المعروف أن زيدان يعد أقوى منافس للجلوس على مقعد ديشامب، إذا رحل الأخير عن منصبه عقب كأس العالم.

ولا يرتبط زيزو بأي ناد أو منتخب، وصرح من قبل بأنه يحلم بتدرب منتخب فرنسا يوما ما.

المصدر: instagram/karimbenzema